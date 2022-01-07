بعد دخول “أوميكرون”.. الصحة العراقية تشمل الجميع بالجرعة الثالثة المعززة

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن شمول جميع الفئات بالجرعة الثالثة المعززة من لقاحات فيروس كورونا حتى وان كانوا من الفئات المحددة سابقاً.

وقال عضو الفريق الاعلامي للصحة محمد كامل، ان “الوزارة ستسمح للفئات غير المشمولة بتلقي الجرعة المعززة من لقاح كورونا بالتطعيم وذلك لان الوزارة تسعى جاهدة الى تخفيف حدة الموجة الوبائية المقبلة”.

وبين ان “الوزارة لديها وفرة كبيرة من اللقاحات ومنافذها موزعة في جميع المناطق لذلك يمكن ان تكون هنالك جرعة معززة لغير المشمولين بها”.

وأكد ان “الجرعة لا تشترط ان تكون من ذات نوع اللقاح الذي تلقاه الشخص قبل ستة أشهر ويمكن ان تكون من لقاح آخر كان يكون متلقي الشخص تطعيماً باللقاح الصيني (سينوفارم) وتكون الجرعة المعززة الثالثة من (فايزر) الامريكي”.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت أمس الخميس عن تسجيل حالات اصابة بالمتحور “اوميكرون” لعدد من الدبلوماسيين الأجانب في العاصمة العراقية بغداد.

وذكر بيان مقتضب للوزارة، ان “تسجيل الاصابات تم من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد”.

وأشارت الى “تسجيل ٥ حالات بالمتحور الجديد (أوميكرون) في محافظة دهوك وعدد من الحالات لدبلوماسيين اجانب في بغداد”.

وكان وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، د.سامان برزنجي، قد اعلن في وقت سابق الخميس، عن تسجيل 5 حالات إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “اوميكرون” جميعهم من عائلة واحدة في محافظة دهوك.