بتوجيه من مسرور بارزاني .. إعادة 34 مهاجراً كوردياً من ليتوانيا إلى إقليم كوردستان

بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ستتم اليوم الأحد إعادة 34 مهاجراً من مخيمات ليتوانيا إلى إقليم كوردستان.

وقال هلكورد ساليى، مستشار دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان: «بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ستقوم دائرة العلاقات الخارجية بالتنسيق مع السلطات الليتوانية، اليوم الأحد، بإعادة 34 مهاجراً عالقاً في المخيمات الليتوانية، بعد أن ساءت أوضاعهم هناك، إلى إقليم كوردستان».

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعادت مؤخراً حوالي 4 آلاف مهاجر من الحدود بين بيلاروس وبولندا، وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها إعادة مهاجرين من ليتوانيا.