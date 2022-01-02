قريباً..وفد عراقي يتوجه إلى تركيا قريباً لبحث ملف المياه

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، عزمها إرسال وفد تفاوضي إلى تركيا، فيما كشفت أجندة زيارة الوفد.

وقال مستشار الوزارة، عون ذياب، في تصريح، إن “الوزارة وقعت مذكرة تفاهم وتمت المصادقة عليها ودخلت حيز التنفيذ”، لافتاً إلى أن “أهم ما جاء في المذكرة هي الخطوات العملية، وفيها نقطة حيوية وهي التزام تركيا بإعطاء حصة من مياه دجلة والفرات إلى العراق”.

وأضاف ذياب، أن “ذلك يمهد للدخول بتفاوض مع تركيا لتحديد كمية المياه، إضافة الى البنود الاخرى التي تحتاج إلى متابعة”.

ولفت إلى أن “هناك وفداً فنياً سيرسل من قبل الوزارة الى تركيا للاطلاع على الخزين المائي في السدود والخزانات والنقاش حول اسلوب التشغيل للفترة الحالية والصيف المقبل”، وفق الوكالة الرسمية.