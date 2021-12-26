وفد مشترك من الديمقراطي والاتحاد يتوجه إلى بغداد للشروع بمفاوضات تشكيل الحكومة

أعلن نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي، اليوم الأحد، أن وفداً مشتركاً من الديمقراطي والوطني الكوردستانيين، سيتوجه قريباً إلى بغداد

وقال هورامي للصحفيين، إنه بعد الاستماع إلى آراء الأحزاب السياسية في الإقليم، سيذهب وفد من الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني إلى بغداد «للشروع بالمفاوضات على تشكيل الحكومة».

وأوضح أن الوفد مؤلف من أربع لجان مشتركة من الحزبين، مبينا أن إحدى اللجان يقع على عاتقها كتابة البرنامج الحكومي.

ويترأس فريق الديمقراطي الكوردستاني في الوفد المشترك، هوشيار زيباري، عضو المكتب السياسي للحزب، فيما يترأس فرق الاتحاد الوطني أحد أعضاء المكتب السياسي للحزب أيضاً.

ولفت هورامي إلى أن الحزب يرغب بالتوجه إلى بغداد مع وفد مشترك، لكنه قبل الزيارة سيلتقي الأحزاب السياسية الكوردستانية للاستماع إلى آرائها حول كيفية المشاركة في الحكومة العراقية.