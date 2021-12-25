تأجيل إعادة جثامين 16 من ضحايا القنال الإنكليزي الى اقليم كردستان

اعلنت حكومة اقليم كردستان، تأجيل إعادة جثامين 16 من ضحايا القنال الإنكليزي إلى إقليم كردستان بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان من المقرر أن تعاد فجر اليوم السبت، جثامين 16 من المهاجرين الذين لقوا حتفهم في القنال الإنكليزي إثر غرق قارب كان يقلهم الشهر الماضي.

وقال هلكورد ساله يى، مستشار دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان: “لم نتمكن من استعادة الجثامين بسبب سوء الأحوال الجوية”.

وأضاف، انه”تم تأجيل رحلة إعادة الجثامين إلى الساعة 1:00 فجر الاثنين 27 / 12 / 2021″.