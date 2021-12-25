مليوني سائح يقصدون أربيل خلال 2021

أعلنت المديرية العامة للسياحة في أربيل، اليوم السبت، استقبال مليوني سائح طيلة عام 2021 ، وهو أعلى مما كان عليه في العامين الماضيين.

وقال مدير عام السياحة في أربيل إسماعيل مينخان، إن عدد السيّاح الذين قصدوا أربيل منذ مطلع 2021 ولغاية 23 من الشهر الجاري، بلغ مليوناً و971 ألفاً و522 سائحاً.

وأضاف «من المرجح أن يتجاوز العدد مليوني سائح مع عطلة رأس السنة».

وتابع مينخان، أن الإحصاءات المتعلقة بأعداد السيّاح تسجل بطريقة مفصلة وعلمية عند نقاط التفتيش (السيطرات) والمنافذ البرية ومطار أربيل الدولي.

وتراجع معدل السيّاح القادمين إلى إقليم كوردستان بشكل عام مع ذروة تفشي فيروس «كورونا». وقد سجل عاما 2019 و2020 إجمالاً مليوناً و860 ألفاً و236 زيارة. وبعد أن تباطأ الوباء في عام 2021 في ظل حملات التطعيم، انتعشت الحركة السياحية بشكل ملحوظ.

وقال مدير سياحة أربيل، إن الجهات المعنية تسعى لإيلاء المزيد من الاهتمام وبذل جهود حثيثة للارتقاء بالقطاع السياحي وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين.

وأضاف «نتوقع استقطاب المزيد من السياح في العام المقبل».