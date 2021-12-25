الهجرة تكشف عدد المهاجرين العراقيين المقبولة طلباتهم في المانيا

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، عن عدد المهاجرين العراقيين المقبولة طلباتهم في المانيا.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن “لجنة الامر الديواني المشكلة بموجب قرار 373، المتعلقة بمتابعة شؤون العراقيين في بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي، عقدت بمشاركة من وزارة الدولة وتشكيل وفد من الداخلية والخارجية والهجرة”.

واضاف: “جرى بحث ملف العراقيين المتواجدين في المانيا والمرفوضة طلباتهم باللجوء، وجرى الاتفاق على العودة الطوعية وعدم فرض العودة القصرية، فضلا عن جملة من التفاهمات”.

ولفت الى ان “المانيا مصرة على رفض طلبات الذين لم يستوفوا شروط الهجرة”، مبينا ان “عدد العراقيين المهاجرين والمقبولة طلباتهم المتواجدين في المانيا بلغ اكثر من 250 الف عراقي”.

وبين ان “المرفوضة طلباتهم موزعين في عدة مناطق من المانيا ويجري صرف حقوق أبنائهم الدراسية وغيرها”.