ديسمبر 25, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مسؤول ايراني: الافراج عن الأرصدة المجمدة بالعراق يجري بانسيابية

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فى :أخبار عــامة
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مسؤول ايراني: الافراج عن الأرصدة المجمدة بالعراق يجري بانسيابية

أكد رئيس الغرفة التجارية الايرانية – العراقية، أن وبحسب الاتفاقيات المتوصل اليها بين البنكين المركزيين للبلدين، فان عملية الافراج عن أرصدة ايران المجمدة في البلد الجار تجري بانسيابية.
وأضاف يحيى آل اسحاق، أن غالبية المستحقات المترتبة على العراق تتعلق بقطاع الطاقة والكهرباء والغاز، فيما لاتوجد أية متأخرات تخص القطاع الخاص الذي يتحصل على مستحقاته ازاء السلع التصديرية.
وأستدرك أن بعض المقاولين العاملين بقطاع الخدمات الفنية والهندسية والعمرانية يواجهون بعض المشاكل، حيث يجرى العمل على معالجتها.
وأشار آل اسحاق أن الجانب العراقي أعلن مؤخرا استعداده تسديد كافة ديونه الى ايران والتي تخص غالبيتها مبيعات الغاز مؤكدا أن الارصدة الايرانية المجمدة في العراق تتراوح بين 5 الى 7 مليارات دولار.
من جهة ثانية أعلن رئيس الغرفة التجارية المشتركة أن صادرات السلع الايرانية للعراق سجلت 6.2 مليار دولار في الشهور الثمانية الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

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