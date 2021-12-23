ديسمبر 23, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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صحة أربيل: مراكز التطعيم ضد «كورونا» تواصل العمل أيام عطلة رأس السنة

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فى :أخبار عــامة
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صحة أربيل: مراكز التطعيم ضد «كورونا» تواصل العمل أيام عطلة رأس السنة

أعلنت المديرية العامة للصحة في أربيل، أن مراكز التطعيم ضد فيروس «كورونا» ستواصل العمل خلال أيام عطلة رأس السنة.

وقالت المديرية في بيان: «من أجل خدمة مواطنينا وعدم حرمانهم من تلقي اللقاح المضادة لكورونا، ستواصل فرقنا عملها في مراكز التطعيم أيام عطلة رأس السنة».

وبحسب البيان، فقد «أبلغت مديرية الصحة في أربيل المواطنين أنه خلال أيام عطلة رأس السنة، سيتم إعطاء التطعيمات في المراكز الصحية التي ستستمر باستقبال المواطنين الراغبين بتلقي اللقاح المضاد لكورونا».

وحثت المديرية المواطنين على زيارة مراكز التطعيم المضادة لـ «كورونا»، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية.

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