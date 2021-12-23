الداخلية تكشف اسلوبا غير مألوف في نقل المخدرات الى العراق

كشفت وزارة الداخلية، عن اساليب غير مألوفة في نقل المخدرات الى العراق.

وقال الناطق باسم الوزارة خالد المحنا، في حديث متلفز الخميس (23 كانون الاول 2021)، ان “المخدرات تشهد انتشارا واسعا والعمليات الامنية كثفت بشكل كبير لذلك تم القبض على نحو 11 الف شخص بين تاجر ومتعاطي”.

وأضاف المحنا أن “المخدرات تعبر بطرق كثيرة وباساليب لا تخطر على البال”، مبينا ان “المرحلة الحالية نشهد استخدام الطائرات المسيرة في ادخال المخدرات الى داخل البلد”.

وأكد انه “لا يوجد تفشي للمخدرات داخل الجامعات والمدارس وهذا ما اثبتته التحريات خلال السنوات الماضية وما تزال الادارات مسيطرة على الوضع”.