برئاسة المالكي .. وفد الإطار التنسيقي الشيعي يصل إلى أربيل .. صور

وصل وفد الإطار التنسيقي الشيعي برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي صباح اليوم الأربعاء إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وتوجه الوفد فور وصوله إلى منطقة “بيرمام” للإجتماع مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت ان وفدا بزعامة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي وعضوية ممثلي القوى الشيعية المنضوية في الاطار من قيادات الصف الثاني لتلك القوى، يزور اربيل للاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني على الية تشكيل الحكومة مع تقديم ضمانات تهم او تحقق بعضا من المطالب الاستراتيجية للكورد.