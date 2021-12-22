الأنبار “ترد الجميل” لأربيل.. 1000 مدفأة و200 ألف لتر نفط لمتضرري الفيضانات

اهدى محافظ الانبار علي فرحان الدليمي بصورة شخصية 1000 مدفأة و200 الف لتر من النفط الابيض لمتضرري فيضانات محافظة اربيل، كجزء من “رد الجميل”.

وأفاد وسيط تاجر من أربيل يعمل على ايصال هدية محافظ الانبار، رفض الإفصاح عن هويته عبر شبكة رووداو الإعلامية، بأن “الدليمي ومن خلالي اهدى اربيل 1000 مدفأة و200 الف لتر من النفط الابيض لتوزع على متضرري الفيضانات في المحافظة”.

وحسب حاجة المتضررين في اربيل جاء توجيه محافظ الانبار بشراء النفط والمدفآت وتوزيعها عليهم، وفقا للتاجر الوسيط الذي أشار الى أن جزءا من هذه المساعدات ستوزع على منطقة قوشتبه.

750 مدفأة ومايعادل حاجتها من النفط الابيض ستوزع في قوشتبه وفقا للمصدر، مضيفا ان الباقي سيوزع على المناطق المحتاجة التي سيوجه محافظ اربيل توزيع المتبقي عليها.

وأفاد مصدر مقرب من محافظ الانبار لشبكة رووداو الاعلامية بأن هذه الهدية الشخصية “جاءت لتعبر عن جزء من رد الجميل لمحافظة اربيل”.

ويوم الجمعة الماضي، اجتاح فيضان مدينة أربيل جرّاء موجة أمطار غزيرة ضربت المدينة، وخلف أضراراً بشرية ومادية في عدّة مناطق.

وأعلن محافظ أربيل في مؤتمر صحفي ان “الفيضانات اجتاحت 15 ناحية وقرية، وتسببت بموت 12 شخصاً ولا تزال جثتا اثنين منهم مفقودتين”.

وذكر أن حجم الأضرار المادية الناجمة عن الفيضانات بلغ “نحو 20 الى 21 مليار دينار، وان المياه أغرقت 2509 منازل وأوقعت أضراراً فيها، مشيراً الى ان “الفيضانات تسببت بإضرار 402 منزل، و867 سيارة جزء منها يعود الى الدولة، كذلك 153 محلاً تجاريا”.