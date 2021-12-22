حقوق الإنسان: 1775 مدرسة آيلة للسقوط في العراق

كشفت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن وجود 1775 مدرسة آيلة للسقوط مع 820 مدرسة أخرى طينية وكرفانية وعلى شكل مخيمات في عموم محافظات البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية علي البياتي في تصريح صحافي، إن “البلد بحاجة إلى أبنية مدرسية جديدة، تصل الى أربعة آلاف مدرسة للمرحلة الابتدائية، وثلاثة آلاف مدرسة للمراحل الثانوية”٬ مشيراً إلى أن ذلك “من شأنه أن يحل مشكلة الدوام الثنائي والثلاثي في مدارسنا”.

وأضاف البياتي، أن “هناك ألفا و500 مدرسة ابتدائية إضافة الى 275 مدرسة ثانوية غير صالحة للاستخدام إذ تعد أبنيتها قديمة وآيلة للسقوط”، مشيراً إلى “تسجيل نحو 820 مدرسة اخرى توزعت بين أبنية طينية، ومخيمات، وصفوف كرفانية موجودة في مناطق الأقضية والنواحي”.

ولفت البياتي إلى وجود “ألف مدرسة متجاوز عليها بشكل كلي أو جزئي في عموم البلاد من قبل بعض الأشخاص المتنفذين”، داعياً الجهات المعنية إلى “اخلاء هذه المدارس واستغلالها للتعليم في ظل أزمة الأبنية المدرسية التي يعاني منها البلد”.