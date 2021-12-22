ديسمبر 22, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

التخطيط: العراق يتجاوز الـ 41 مليون نسمة وزيادة ضئيلة للذكور أمام الإناث

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فى :أخبار عــامة
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التخطيط: العراق يتجاوز الـ 41 مليون نسمة وزيادة ضئيلة للذكور أمام الإناث

كشفت وزارة التخطيط، عن تجاوز نفوس العراق الـ 41 مليون نسمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة {الفرات نيوز} :”عدد نفوس العراق بحسب آخر إحصائية في نهاية العام الماضي ٢٠٢٠ بلغ ٤٠ مليون و١٥٠ الف نسمة”.

وأضاف “نتوقع في نهاية العام ٢٠٢١ ان نتجاوز الـ ٤١ مليون نسمة”.

ولفت الهنداوي الى، ان “نسبة الذكور من الإناث متساوية تقريباً، وهنالك زيادة بنسبة 0.5 للذكور على الأناث”.

وأشار الى، ان “الشعب العراقي يعتبر شعباً فتيا شاباً” منوها الى ان “نسبة كبار السن لا تتجاوز الـ 3.01% ونسبة النشطون اقتصادياً عالية جداً”.

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