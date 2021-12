بعد الإطاحة بخلية ارهابية .. رئيس حكومة اقليم كوردستان يشيد بجهود الأجهزة الأمنية

أشاد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بجهود الأجهزة الامنية التي تمكنت من الإطاحة بخلية كانت تعتزم تنفيذ هجمات ارهابية في العاصمة اربيل.

ونشر مسرور بارزاني على حسابه في موقع تويتر “كان من دواعي سروري تلقي نبأ نجاح أجهزتنا الأمنية في الاطاحة بخلية إرهابية تابعة لداعش وقضائهم على تهديد حقيقي على أربيل”.

واضاف “نوجه الشك للجهود التي تبذلها الأجهزة الامنية في سبيل حماية عائلاتنا ومجتمعنا من خطر الارهاب”.

واعلن مجلس امن إقليم كوردستان يوم السبت، إلقاء القبض على خلية ارهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات في اربيل.

وافاد المجلس بأن “الخلية مكونة من مجموعة امنية تمكنت في الاونة الاخيرة من تشكيل مفرزة في مدينة اربيل بغية القيام بعمليات انتحارية”، مشيرا إلى أن “الخلية تمكنت من تجنيد ثلاثة انتحاريين”.

وبحسب البيان فإن “أحد الانتحاريين الذين جندتهم الخلية والذي يدعى “هدايت” فجّر نفسه في 19 تموز الماضي في يوم عرفة عشية عيد الاضحى بمدينة الصدر شرقي بغداد”.

وذكر البيان ان “هذه المجموعة قامت بشراء الاسلحة والمستلزمات العسكرية وارسالها الى بغداد”، مؤكدا “كان من ضمن خطط المجموعة ان تقوم بعمليات انتحارية مستقبلا، إلا انه بجهود ويقظة الاجهزة الامنية في اقليم كوردستان تم الكشف عن المجموعة الارهابية واعتقال أفرادها”.

I was pleased to receive word from our security services that they have successfully disrupted an ISIS terror cell and a very real threat in Erbil.

We can all give thanks for the hard work they do to keep our families and communities safe from terrorism -mb.

— Masrour Barzani (@masrour_barzani) December 18, 2021