وفد رفيع من الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية للقاء مسؤولي الاتحاد الوطني

يتوجه اليوم الأحد، وفد رفيع من الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى مدينة السليمانية، للاجتماع بأعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني.

ووفق المعلومات الواردة لـ (باسنيوز)، يتكون وفد الديمقراطي الكوردستاني من فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي للحزب، وكل من جعفر إيمينكي، عارف طيفور، خسرو گوران وعلي حسين.

ومن المرجح أن يجري خلال الاجتماع بحث مسألة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ووحدة صف الأطراف الكوردستانية.

وبعد انتخابات 10 أكتوبر 2021، أعلن الديمقراطي الكوردستاني رسمياً عن سعيه لتحقيق وحدة صف الأطراف الكوردستانية في بغداد، لضمان حقوق شعب إقليم كوردستان بشكل أفضل، وقد زار مسؤولو الحزب بهذا السياق، غالبية الأطراف الكوردستانية.