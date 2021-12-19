هيئة استثمار اقليم كوردستان تطلق حملة إغاثة للمتضررين من السيول والامطار

أطلقت هيئة الاستثمار في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد، حملة لجمع مساعدات إنسانية لإغاثة المتضررين من السيول التي اجتاحت محافظة اربيل.

وقال رئيس الهيئة محمد شكري في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان اثنين من المستثمرين تبرعا بمبلغ 600 مليون دينار عراقي لاغاثة المتضررين من السيول والامطار التي خلفت اضرارا كبيرة في اربيل.

وبين انه تم تشكيل لجنة لجمع التبرعات من المستثمرين.

وتعرضت محافظة اربيل يوم الخميس الماضي لسيول اجتاحت أحياء سكنية في المدينة جراء الامطار الغزيرة وخلفت وفيات وإصابات بشرية الى جانب اضرار مادية جسيمة.