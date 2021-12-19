اقليم كوردستان يتعرض لموجة جديدة من الامطار والثلوج

اعلنت دائرة الانواء الجوية في محافظة السليمانية، يوم الاحد، عن تعرض اقليم كوردستان لموجة جديدة من الامطار والثلوج تصاحبها عواصف رعدية.

وقال آسو كمال مدير دائرة الانواء الجوية في محافظة السليمانية خلال تصريح متلفز، ان اقليم كوردستان سيتعرض لموجة جديدة من الامطار الغزيرة اعتبارا من عصر يوم غد الاثنين.

واضاف: ان اقليم كوردستان سيتعرض لمنخفض جوي قادم من البحر الابيض المتوسط، وهذا سيؤدي الى هطول موجة من الامطار الغزيرة في جميع مناطق اقليم كوردستان تصاحبها عواصف رعدية.

واوضح: ان اغلب مناطق اقليم كوردستان ستتعرض لموجة جديدة من الامطار اعتبارا من عصر يوم غد الاثنين وستزداد نسبة الامطار في ساعات المساء وستكون هناك موجة من الثلوج في المناطق الجبلية.

واشار الى ان تاثير هذا المنخفض الجوي سيستمر لغاية يوم الخميس المقبل بشكل متقطع، مشددا على ان محافظة السليمانية شهدت هطول 71.2ملم من الامطار لحد الآن وهذه نسبة قليلة مقارنة مع العام الماضي لكن نحن مازلنا في فصل الشتاء وامامنا فصل الربيع ايضا ونامل ان تكون هناك موجات جيدة من الامطار في المستقبل.