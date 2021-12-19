الصحة: تراجع الإقبال على اللقاح قد يعرضنا لموجة “أوميكرون”

نبهت وزارة الصحة من مخاطر تراجع مستويات الإاقبال على مراكز اللقاح التي وصلت الى دون المستويات المطلوبة، وسط تزايد أعداد الدول التي سجلت إصابات بالمتحور الجديد المسمى (اوميكرون).

وقال المتحدث الرسمي ل‍وزارة الصحة سيف البدر للصحيفة الرسمية إن “الوزارة حذرت مع ظهور السلالة الجديدة للفايروس المسماة (أوميكرون) من تراجع نسبة إقبال المواطنين على منافذ اللقاح، اذ لا تزال دون المستويات المطلوبة على الرغم من رفد جميع المراكز الصحية بكميات كبيرة من اللقاحات”.

وأوضح أن “الوزارة كانت تهدف الى أن يرتفع عدد الملقحين في اليوم الواحد الى نحو 300 ألف شخص في عموم البلد، الا ان الإحصائيات أشارت الى تطعيم 90 ألف شخص يوميا”.

وبين البدر أن “الوزارة حرصت على زيادة أعداد العاملين في مجال التطعيم وتدريبهم وزيادة عدد المنافذ التلقيحية لاستيعاب أعداد الراغبين بأخذ اللقاح، كما عملت على رفد جميع المنافذ بالجرعة الثالثة التي خصصت لكبار السن الذين هم فوق 60 عاما والملاكات الطبية والتمريضية الذين هم في تماس مباشر مع المرضى كمرحلة أولية”.

واضاف أن “إحصائيات أعداد الطلبة الملقحين هي الاخرى كانت دون المستوى المطلوب على الرغم من إصدار عدد من التعليمات التي ألزمت مديريات التربية بالالتزام بها وهي تقديم فحص PCR من قبل الطلبة اسبوعيا وأخذ موافقة أولياء الأمور عند أخذ الجرعة”.