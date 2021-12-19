“فاتح خيبر” يقرر استهداف القوات الأميركية في العراق بضربات “موجعة”

قرر ما يطلق على نفسه “لواء فاتح خيبر” استهداف القوات الأميركية في العراق بضربات وصفها بـ”الموجعة”.

وجاء في بيان صادر عن هذا اللواء امس السبت، 18 كانون الأول، 2021، أن “العدو الاميركي لايفهم لغة الحوار والسلم ولا ينفع معه الا قوة السلاح”.

وذكر اللواء أن المهلة الممنوحة للقوات الاميركية “شارفت على الانتهاء ولم ينفذ الاتفاق”، بمغادرة البلاد.

وحسب المعطيات التي جاءت في البيان قرر فاتح خيبر التصدي للقوات الاميركية “بضربات موجعة تقض مضاجعها وتزعزع اركانها”.

وفي 8 كانون الاول الجاري قررت كتائب سيد الشهداء تأجيل استهداف القوات الاميركية إلى “اشعار آخر”، للسماح بالاحتفال بأعياد الميلاد.

وكان الأمين العام للكتائب ابو الاء الولائي، ذكر في تدوينة في (19 تشرين الثاني 2021): أنه “مع اقتراب ساعة الحسم والمنازلة الكبرى، تعلن المقاومة الاسلامية كتائب سيد الشهداء عن فتح باب الانتماء والتطوع لصفوفها وتدعو ابناء شعبنا العراقي المقاوم وفصائل المقاومة لرفع مستوى الجهوزية تحضيرا للمواجهة الحاسمة والتأريخية مع الاحتلال الاميركي في 31/ 12/ 2021 بعد الساعة 12 ليلاً”.