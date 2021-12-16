الهجرة تعلن اطلاق الوجبة الـ15 من منحة العائدين الى مناطقهم الاصلية

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اطلاق الوجبة الـ15 من منحة المليون والنصف للعائدين الى مناطقهم المحررة.

وذكرت الوزارة في بيان، انه”بعد المتابعة الحثيثة من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو لملف المنح المخصصة للعائدين الى مناطقهم المحررة ، وبعد استكمال توفير التخصيصات المالية، تود وزارة الهجرة والمهجرين إبلاغكم بإطلاق الوجبة الخامسة عشر من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين لمناطقهم المحررة والتي شملت ٢٦٠٠ عائلة “.

واضافت، انه”سيتم صرفها ابتداءً من اليوم وعن طريق البطاقة الذكية”.

وذكرت الى انه”يمكن الاطلاع على الاسماء عبر الرابط:

https://docs.google.com/file/d/1cW428sgp93tk4zb_AZUZrGgmSr9jJJNS/edit?filetype=msexcel&fbclid=IwAR3dlYrqAsyfv0kJTzKW57euiFWLJasd_RDq8WUlnmfV7sElJiTG71Eg84o”.