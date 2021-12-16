(بالصور) التركمان والمسيحيون يحيون يوم العلم الكوردستاني

نظم ممثلون عن المكونين التركماني والمسيحي، اليوم الخميس، في بيت التركمان بالعاصمة أربيل، مراسم احتفالية خاصة بمناسبة يوم العلم الكوردستاني.

وقال المنسق العام لشبكة مكونات كوردستان، نوزاد بولص: “ان جميع المكونات تعيش بسلام وامان تحت راية كوردستان وعلى ارض اقليم كوردستان”.

واضاف، “منذ مئات السنين، يعيش المواطنون بجميع مكوناتهم من الكورد والتركمان والمسيحيين وجميع الاقليات العرقية والدينية الاخرى، في اقليم كوردستان بأمان، ويناضلون لبقاء علم كوردستان عاليا مرفرفاً في سماء كوردستان”.

كما احتفل المكون التركماني في اقليم كوردستان بهذه المناسبة، مؤكدين بأنهم يفخرون برفع علم كوردستان فهو علمهم ايضاً، ويعيشون تحت ظله.