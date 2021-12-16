ديسمبر 16, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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البيشمركة تعثر على مقبرة جماعية تضم رفات لعناصر من الشرطة أُعدموا على يد داعش

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فى :أخبار عــامة
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البيشمركة تعثر على مقبرة جماعية تضم رفات لعناصر من الشرطة أُعدموا على يد داعش

اعلن قيادي في قوات البيشمركة، اليوم الخميس، عن العثور على مقبرة جماعية لعناصر من الشرطة، تم إعدامهم على يد عناصرتنظيم داعش قرب بلدة في قضاء كفري التابع لإدارة گرميان .

وقال معاون قائد محور قره تبه- حمرين، اللواء محمد رستم: ” عثرت إن قوة من اللواء 144 قوات البيشمركة وقوات الاسايش على مقبرة تضم رفات 10 عناصر الشرطة، في منطقة واقعة بين قرية دراجي والغرة شمالي كفري”.

وأضاف، “بحسب المعلومات الأولية فإن المقبرة تعود لعام 2018، وتم اعدامهم على يد تنظيم داعش”.

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