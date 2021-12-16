القنصل البريطاني يستطيب ثلاثة أطباق في إقليم كوردستان

بعد مرور ثلاثة أشهر على مباشرته مهامه قنصلاً عاماً للملكة المتحدة في أربيل، كشف القنصل ديفيد هنت عن ثلاثة أطباق استطابها أكثر من غيرها في إقليم كوردستان ويقول إن الكبة المطبوحة تأتي في المرتبة الأولى بعدها الدولمة ثم الرز بدبس الرمان.

ونشر ديفد هنت في حسابه على تويتر صورة للأطباق الثلاثة، وعلق عليه متابعوه وأين الرز والفاصوليا، وأشارت تعليقات أخرى إلى الباجة والبرياني، وأجاب هو على التعليقات بأنه سيجرب هذه الأطباق أيضاً.

في اليوم الثالث الذي تلا وصوله إلى إقليم كوردستان العراق ومباشرته مهامه قنصلاً عاماً لبريطانيا، زار مقهى مجكو الشهير في قلب أربيل وتناول فطوره هناك.

ومع مباشرته مهام منصبه في شهر أيلول من السنة الحالية، أكد القنصل العام البريطاني، ديفد هنت، مساندة المملكة المتحدة للبيشمركة، معلناً أن بريطانيا وفرت 3.5 مليون جنيه سترليني لتدريب وتأهيل قوات البيشمركة والقوات الأمنية العراقية، إلى جانب مشاركة بريطانيا في مساندة البيشمركة من البر والجو خلال حرب داعش، ضمن إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش.

خبرة ديفد هنت في المجال الدبلوماسي تمتد إلى 20 سنة من الآن، حيث التحق في العام 2001 بمكتب الخارجية والتنمية التابع للحكومة البريطانية، ورئس حتى العام 2003 قسم الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية في المكتب، ورئس في الفترة (2003-2004) وحدة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، وفي (2005-2008) تولى القنصلية العامة البريطانية في العاصمة الكرواتية زغرب، وفي 2008 أصبح نائب رئيس قسم الأزمات في مكتب الخارجية والتنمية بالحكومة البريطانية.

ديفد هنت متزوج من سارا هنت، ولهما ولدان (صبي وبنت).