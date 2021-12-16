الصحة تؤكد مجدداً: لم نسجل أي إصابة بمتحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، امكانيتها على تشخيص المتحور الجديد “اوميكرون”، فيما جددت تاكيدها عدم تسجيل أي إصابة بمتحور أوميكرون.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن “الصحة تتابع عن كثب الإصابات والمستجدات للمتحور الجديد التي تحدث في الدول ضمن الإقليم والمجاورة للعراق”، مشيرا الى انه “لغاية الان لم يسجل العراق اية اصابة بالمتحور الجديد”.

واضاف البدر “نؤكد على قدرة المختبرات العراقية في رصد هذه السلالة والسلالات الاخرى”، لافتاً، الى “اننا مازلنا نطالب المسافرين القادمين باجراء الفحوصات من الـPCR والتي يجب ان تكون قبل 72 ساعة من السفر”.