اقليم كوردستان يحظر دفن النساء القتيلات بدون تحديد هوياتهن وذكر اسمائهن

وجه قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان يوم الثلاثاء بعدم دفن جثة المرأة القتيل، والتي عُثرت على جثتها في محافظة السليمانية بدون تحديد هويتها وذكر أسمها.

وقالت آشتي عبدالله رئيس قسم شؤون “الجندر” في مكتب طالباني، أن الأخير أصدر توجيهاً إلى الجهات المعنية بأن تلك المرأة أو أي امرأة أخرى تتعرض لحادث مماثل لن يتم دفنها من دون تحديد هويتها ومعرفة أسباب مقتلها.

وأضاف أن قوباد طالباني شدد على ضرورة تعرف القوات الامنية على تحديد هوية قتلة المرأة، واعتقالهم.

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أمس الأثنين أن “قوة أمنية عثرت على جثة امرأة قتيل، وعلى جثتها آثار إطلاق نار، في منطقة بكره جو في السليمانية”.

وأضاف المصدر، أن “سيارة إسعاف نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث”.

وكشف ناشطون ومنظمات تعنى بحقوق المرأة، في شهر آذار الماضي، عن أعداد النساء اللواتي قتلن بداعي الدفاع عن الشرف في مدينة السليمانية.

وقالت كزال عبدالقادر عضو في مشروع “لا لقتل النساء” لوكالة شفق نيوز؛ في حينها: “حسب تقديراتنا هناك ما بين 500-600 امراة قتلت، وتم دفنها في المقابر دون اسم أو عنوان، وهو دليل على وضع المرأة في مدينة السليمانية والمحافظات الاخرى في الاقليم، رغم التطور والانفتاح فلا يزال هناك قتل بداعي الشرف والدين”.