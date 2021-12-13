مسرور بارزاني يوجّه بإعادة رفاة ضحايا حادث القنال الإنكليزي الى إقليم كوردستان

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، دائرة العلاقات الخارجية، وممثلية حكومة إقليم كوردستان في فرنسا للقيام بمايلزم لإعادة رفاة الضحايا من مواطني إقليم كوردستان في حادث غرق قارب مهاجرين في القنال الإنكليزي في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان ، في بيان، انه منذ وقوع الحادث أوصى رئيس الحكومة دائرة العلاقات الخارجية ، وممثلية حكومة إقليم كوردستان في فرنسا للقيام بمايلزم للتعرف على هويات وإعادة رفاة الضحايا ، وان الدائرة والممثلية قامتا خلال هذه الفترة بالقيام بكل مايلزم بالتنسيق مع وزارة الداخلية في حكومة الإقليم ومكتب رئيس الحكومة ، وكذلك التنسيق الكامل مع وزارتي العدل والداخلية والشرطة في فرنسا وفريق التحقيق في الحادث.

البيان أشار الى انه من المقرر ان تُسلّم الحكومة الفرنسية خلال الأيام القليلة المقبلة ممثلية حكومة إقليم كوردستان أسامي المواطنين الكورد من ضحايا الحادث بهدف اتخاذ الإجراءات الخاصة بإعادة رفاتهم الى الإقليم.

كما نفى البيان صحة قائمة بعدد الضحايا تم نشرها من قبل بعض من وسائل الإعلام ، مشيراً الى ان فرنسا لم تؤكد صحتها ،وان القائمة الحقيقية ستنشر خلال الأيام القليلة القادمة من قبل السلطات الفرنسية.

وختم البيان بتطمين ذوي الضحايا بأن حكومة إقليم كوردستان ستعيد رفات الضحايا على نفقتها وستقوم بكل مايلزم من اجل ذلك.