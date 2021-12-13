الحكيم ووفد الديمقراطي الكوردستاني يبحثان الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة

بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، مع وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، فضلا عن ملف الانتخابات وتشكيل الحكومة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحكيم، اليوم الاثنين (13 كانون الأول 2021)، أن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم التقى وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري، “حيث تداول معه تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ونتائج الإنتخابات الأخيرة وما سببته من إرباك نتيجة إنعدام التوازن في أغلب الساحات الوطنية، فضلا عن مناقشة الإستحقاقات والتحديات التي تواجه العراق في المرحلة القادمة”.

الحكيم، دعا إلى “النظر بالطعون والشكاوى من قبل المحكمة الإتحادية، إذ أنه يصب في مصلحة المعترضين والفائزين، فكلما كان النظر بالطعون جديا وشفافا كلما عزز مكانة الفائزين من جميع الكتل السياسية”.

وبيّن “أهمية المرحلة القادمة وصعوبتها”، مذكرا بـ”تحذيره من هذه المرحلة قبل الإنتخابات إذا ما خرجت بمعادلة غير متوازنة، فيما حمل الجميع مسؤولية التنازل للمصلحة الوطنية العليا للبلاد التي تصب في خانة الجميع”، وفقاً للبيان.

الحكيم، نوه الى أن “الحكومة القادمة تنتظرها الكثير من المهام الجسام على المستوى الخدمي والإقتصادي والاجتماعي والسياسي، لذا لابد من تشكيل حكومة تستند إلى معادلة ثابتة ورصينة قادرة على تحقيق التوازن التنفيذي والتشريعي”.

يشار الى أن مفوضية الانتخابات أعلنت يوم الثلاثاء (30 تشرين الثاني 2021) النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول الماضي.

وبموجب النتائج، فقد فازت الكتلة الصدرية بـ 73 مقعداً، وتحالف تقدم بـ 37، ودولة القانون بـ 33، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ 31 مقعداً، بينما حاز تحالف كوردستان على 17 مقعداً، وتحالف الفتح 17، والاحزاب الفائزة بمقعد واحد 16، وتحالف عزم 14 مقعداً، والجيل الجديد 9، وامتداد 9، واشراقة كانون 6، وتصميم 5، وبابليون 4، والعقد الوطني 4، وقوى الدولة الوطنية 4، وحركة حسم للاصلاح 3، وتحالف جماهيرنا هويتنا 3، وجبهة تركمان العراق الموحد 1، بينما كان عدد مقاعد الافراد الفائزين 43 مقعداً.

وجرت انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، في 10 تشرين الأول 2021، وسبّبت نتائجها خلافات بين القوى والكتل السياسية المشاركة في العملية.

وأظهرت النتائج صعود قوى جديدة في حين شهدت قوى أخرى خسارة كبيرة، ما أدّى إلى رفض القوى الخاسرة للنتائج الأولية متهمة المفوضية بالتلاعب والتزوير، مطالبة بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات من جديد.

يذكر ان 6681 محطة، شهدت تقديم الكتل السياسية عليها طعوناً، تم جلبها الى مراكز العد والفرز في بغداد، وكانت اجراءاتها مطابقة نسبة للعد الفرز اليدوي مقارنة بالالكتروني.