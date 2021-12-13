بيان “صدري” عن زيباري: أنتم أقرب الجهات التي يرغب الكورد بالتفاهم معها لتشكيل الحكومة

أجرت اللجنة المفاوضة عن التيار الصدري، برئاسة رئيس كتلتها حسن العذاري، يوم الاثنين، مباحثات مع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري.

وعقد الاجتماع في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري بالعاصمة بغداد.

وتتصدر الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات النهائية، بأكثر من 70 مقعداً، وللحزب الديمقراطي أكثر من 30 مقعداً بحسب النتائج الأولية لنتائج الانتخابات التشريعية.

وبحسب بيان عن الهيئة السياسية للتيار الصدري، أكد العذاري على أهمية تغيير المسار الذي سارت عليه العملية السياسية ومغادرة لغة المحاصصة وتوزيع المناصب والثروات بين الكتل التي أدت إلى وصول البلد إلى حافة الهاوية.

واستعرض الجانبان أهم القضايا المتعلقة بالتفاهمات الثنائية سعيًا لتشكيل حكومة وطنية تلبي تطلعات الجماهير في مرحلة جديدة تنقذ البلد وتحافظ على سيادته وتضمن هيبته واستقلاله، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من الموضوعات التي تم التطرق لها خلال اللقاء.

وجدد العذاري موقف الكتلة الصدرية من تشكيل حكومة أغلبية وطنية قوية بالتعاون مع الكتل والأحزاب السياسية ، مشددًا على ضرورة بناء تفاهمات صلبة تستند على أسس الوحدة والأخوة والمصير المشترك بين جميع قوميات وأطياف أبناء الشعب العراقي، بحسب البيان.

من جانبه قال رئيس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري “أن أبناء التيار الصدري هم من أقرب الجهات التي يرغب الكورد بالتفاهم معهم حول تشكيل الحكومة المقبلة”.