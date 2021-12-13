موجة أمطار وعواصف رعدية تجتاح اقليم كوردستان والعراق بدءاً من الخميس

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الإثنين، تساقط أمطار وحدوث عواصف رعدية بدءاً من الخميس المقبل، في معظم مناطق البلاد.

وذكر بيان للهيئة، أن “طقس يوم غد الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ولا تغيّر فيها في المنطقة الجنوبية”.

وأضاف أن “طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س في المنطقتين الوسطى والشمالية، وستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (20-30)كم/س في المنطقة الجنوبية”.

وتابع أن “يوم الخميس سيكون الطقس غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة تكون رعدية احياناً في المنطقتين الوسطى والشمالية، اما الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون غائماً يتحول الى غائم جزئي، ولا تغير في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد”.

وأشار البيان الى أن “يوم الجمعة المقبل سيكون الطقس غائماً مصحوب بتساقط أمطار متوسطة الشدة الى غزيرة احياناً وحدوث عواصف رعدية خاصة في الاقسام الشرقية مع حدوث سيول في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً بعموم المناطق”.