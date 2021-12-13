بافال طالباني يتمسك بصالح وأحزاب كردية تشترط استبداله

أبدى رئيس الإتحاد الوطني الكردستاني، بافال طالباني، تمسكه بالرئيس برهم صالح لولاية رئاسة ثانية.

ونقل القيادي في الاتحاد الوطني غياث السورجي لوكالة {الفرات نيوز} عن طالباني قوله ان “المرشح لولاية رئاسية ثانية هو برهم صالح”.

وأستدرك سورجي بالقول “لكن يجب ان يكون هناك اتفاق بين القوى السياسية الكردية اذا تحالفنا واذا لم نتحالف فانه سيكون هناك بحث آخر، لكن في كل الأحوال لايزال الشخص المرغوب وله الاولوية بالمنصب هو الرئيس برهم صالح”.

وأشار الى ان “قيادة الاتحاد الوطني هي من تقرر وحتى اللحظة لم يعبر أحد عن رغبته بالترشيح للمنصب وننتظر الأيام المقبلة ولكن الشخص المرغوب للمنصب من قيادة الاتحاد الوطني والقاعدة الشعبية هو الرئيس صالح”.

ولفت سورجي الى ان “مسألة رئاسة الجمهورية حتى هذه اللحظة لم يتم مناقشتها بين القوى السياسية الكردية ولكن المنصب أصبح من حصة الكرد كعرف سياسي بعد 2003 ومنذ 2005 وحتى هذه اللحظة وبموجب الاتفاقات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني فهو بقي من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني”.

وأكد ان “قيادة الاتحاد لم تناقش حاليا هذا الموضوع وربما يطرح ذلك في الايام المقبلة وسيتبين مرشحينا أكثر للمنصب”.

فيما ذكرت مصادر مطلعة ان أحزاباً كردية أشترطت أستبدال صالح لمنصب رئاسة الجمهورية وقالت ان قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني أشترط على الاتحاد الوطني الكردستاني ترشيح القيادي في الاتحاد عدنان المفتي {٧٧ عاما} لرئاسة الجمهورية بدلا من برهم صالح، وفقاً للمصادر.