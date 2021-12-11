الرئيس بارزاني: اتحاد نساء كوردستان تجربة ناجحة في تعزيز التعايش

هنأ الرئيس مسعود بارزاني اليوم السبت اتحاد نساء كوردستان بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لتأسيسه.

ووجّه الرئيس بارزاني تهنئته إلى سكرتيرة وعضوات مكتب السكرتارية في الاتحاد، وقال “أتقدم بأحر التهاني إليكن وإلى جميع عضوات منظمتكن المناضلة وسائر نساء كوردستان”.

وأضاف أن لاتحاد نساء كوردستان تجربة ناجحة حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمجتمعية في كوردستان، وهو أحد أهم منجزات الثورة والتي لعبت دوراً في ترسيخ وتعزيز حقوق المرأة في مراحل مختلفة.

وأشار الرئيس بارزاني إلى أن اتحاد نساء كوردستان منظمة مناضلة ساندت البيشمركة ودعمت ثورة شعب كوردستان ونضاله، وأدّت واجبها في زيادة وعي المرأة وفي الدفاع عن حقوقها.

وقال إنه يتعين على اتحاد نساء كوردستان في العصر الراهن العمل في إطار ثقافة التعايش والمدنية والمساواة والقضاء على العنف الأسري والمجتمعي لتعزيز الأفكار القومية والوطنية والديمقراطية.