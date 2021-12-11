الوطني الكردستاني يرجح العودة لسيناريو 2018 بشأن رئاسة الجمهورية

رجح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، العودة الى سينايو 2018 بشأن منصب رئيس الجمهورية.

وقال سورجي {للفرات نيوز} ان “فؤاد حسين وزير الخارجية الحالي هو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية “.

واضاف انه “في حال لم تتفاهم الكتل الكردية على مرشح الوطني الكردستاني سنحتكم الى مجلس النواب في التصويت عليه كما حصل في عام 2018 ومرشحنا برهم صالح حصل على أصوات ساحقة وفقا للدستور العراقي”.

وتابع سورجي “الاتحاد ليس ضد أي مرشح او حزب معين انما هي مسألة استحقاق سياسي، واذا لم نصل الى حل بين الأطراف الكردية على تسمية مرشح من الاتحاد الوطني سنضع مرشحينا بين البرلمان كمل حصل في ترشيح الرئيس برهم صالح عن الاتحاد الوطني الكردستاني”.