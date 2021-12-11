القبض على 8 متسللين من سوريا .. كانوا في طريقهم للعمل مع PKK في شنگال

أكدت مصادر محلية سورية، اليوم السبت، أن حرس الحدود العراقي اعتقل 8 شبان سوريين يعملون مع حزب العمال الكوردستاني PKK، أثناء محاولتهم دخول الأراضي العراقية بطريقة غير شرعية.

وقالت تلك المصادر لـ (باسنيوز)، إن حرس الحدود العراقي اعتقل 8 شبان من قرية تهامة بريف تل حميس في الحسكة، أثناء محاولتهم الوصول إلى شنگال بطريقة غير شرعية.

وأضافت أن هؤلاء الشبان كانوا في طريقهم إلى شنگال بهدف العمل في حفر الأنفاق لدى PKK .

وأوضحت المصادر أن عدداً كبيراً من الشباب في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية يعملون في حفر الأنفاق، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في سوريا.

من جانبها قالت قيادة حرس الحدود العراقي في بيان، إن «قوات اللواء التاسع عشر في قيادة المنطقة السادسة ألقت القبض على ستة متسللين من حملة الجنسية السورية، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود السورية باتجاه أراضينا».

وأضافت أن «العملية تمت في كمين محكم وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وتمت إحالة المتسللين إلى الجهات المختصة».