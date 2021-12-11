إحباط تهريب مخدرات بكمية كبيرة من “دولة مجاورة” إلى السليمانية

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم السبت إحباط عملية تهريب أكثر من 8 كيلوغرامات من المخدرات إلى السليمانية بإقليم كوردستان عبر إحدى دول الجوار.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان لها إن المواد المخدرة اشتملت على 7 كيلوغرامات من الحبوب المخدرة و9000 ألف حبة مخدرة وكيلوغرام من الترياق (الأفيون).

وأشارت إلى أن المخدرات كانت مخبأة تحت الأرض ومعدة للتهريب “على الشريط الحدودي بين محافظة السليمانية وإحدى دول الجوار”.

ولم يشر البيان إلى اسم الدولة المجاورة.

وكثيراً ما يعلن إقليم كوردستان عن ضبط كميات من المخدرات لاسيما عند الحدود مع إيران تماماً مثلما هو الحال بالنسبة للسلطات العراقية لاسيما عند المنافذ الجنوبية للبلاد.