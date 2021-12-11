حقوق الانسان: مقتل ومصرع 2748 وفقدان 8 آلاف عراقي منذ 2014

نشرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، خلاصة مؤشراتها للعام الحالي، وتضمنت مقتل 596 عراقياً ومصرع 2152 جراء حوادث سير، فضلاً عن تلقي 900 شكوى حول تعذيب وسوء معاملة داخل السجون.

وأدناه مؤشرات حقوق الإنسان في العراق لعام 2021، كما نشرتها المفوضية:

الحياة والأمن والحرية:

596 قتلى بسبب العنف، واعتقال 10 ناشطين وصحفيين.

المفقودون: 8 آلاف (تراكمي منذ 2014 بلا تحقيق ومساءلة وتعويض).

900 شكوى بلا تحقيق حول تعذيب وسوء معاملة في السجون.

الصحة:

مقتل 175 وإصابة 150 في احتراق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، ومستشفى الحسين في الناصرية.

التعليم:

1000 مدرسة طينية ونقص في المدارس بلغ 8000، أما نسب الالتحاق بها فبلغت: الابتدائية: 91%، المتوسطة: 36%، الثانوية: 18%، الجامعات 14%، (نسبة التسرب 73%).

السكن:

العراق يحتاج إلى 3 مليون ونصف مليون وحدة سكنية.

العشوائيات:

4000 مجمع عشوائي (يسكنها) نصف مليون أسرة. 1022 مجمع منها في بغداد، و700 في البصرة.

النقل:

8286 حادث مروري توفي فيها 2152 شخصاً.

الطفولة:

الأيتام 5 مليون يتيم (5% من أيتام العالم)

عمالة الأطفال:

1 مليون

45 ألف طفل بلا أوراق ثبوتية (أب ينتمي لداعش).

المرأة:

عدد شكاوى العنف الأسري بلغت 5000.