مسؤول في البنتاغون: لم يحصل أي انسحاب لقواتنا من العراق بل تبديل مهمتها

أكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية {البنتاغون} أن القوات الأميركية غير القتالية الباقية في العراق تملك القدرة على الدفاع عن نفسها في وجه أي هجوم من أي نوع تتعرض له سواء كان عبر الصواريخ أو المسيرات من داعش أو أي جهة أخرى.

وأضاف المسؤول في تصريح صحفي، أن “القوات الأميركية لا تزال تملك أنواعا مختلفة من الأسلحة والعتاد”.

ولفت إلى أنه لم يكن هناك أي عملية انسحاب للقوات، وإنما فقط تم تبديل مهمة الجنود الـ 2500 الموجودين هناك من مهمة قتالية إلى مهمة استشارية ومساعدة وتمكين.

وشدد المسؤول أن ما قد يجري في المستقبل هو عملية تبديل روتينية لبعض الوحدات وهو أمر يتم تنسيقه وجدولته مسبقا.

وكان البنتاغون، أعلن الخميس، أنه لم يعد هناك وجود لقوات أميركية قتالية في العراق، بالتزامن مع تأكيد قوات التحالف الدولي نهاية مهامها القتالية وتحولها إلى مهمات التدريب وتقديم الاستشارة.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، جيسيكا ماكنولتي، في تصريح صحفي إن “القوات الأميركية المتبقية في العراق ستكون مهمتها تقديم المشورة والمساعدة وتمكين القوات العراقية من هزيمة داعش اعتبارا من التاسع من ديسمبر كانون الأول”.

وأضافت ماكنولتي أن “التقدم الهائل” الذي حققته قوات الأمن العراقية، بما في ذلك البيشمركة الكردية، “ساعد على تسريع إنهاء المهام القتالية للتحالف”.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في مؤتمر صحفي الخميس، أنه “ليس هناك تغيير جوهري لعدد القوات في العراق، العدد الذي سيبقى هناك في حدود 2500”.

وأكد كيربي أن “مدة مهمة التحالف الجديدة المتمثلة في المشورة والمساعدة تتوقف على طلب الحكومة العراقية ويتم تحديدها بالتشاور مع بغداد.

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي قال في مقابلة صحفية :”سنبقي على 2500 جندي في العراق ونحذر من زيادة الهجمات الإرهابية” مبينا ان “تصعيد العنف على القوات الأمريكية والعراقية قد يستمر خلال الشهر الحالي”.

وأضاف ماكينزي “جماعات مسلحة تريد مغادرة جميع قواتنا من العراق لككنا لن نغادر، وانسحبنا من القواعد التي لم نكن بحاجة إليها في العراق وجعلنا الوصول إلينا صعباً”.

وشدد الجنرال الامريكي ان “داعش سيظل تهديدا في العراق وسيواصل إعادة تكوين نفسه ربما تحت اسم مختلف”.

ونفت قيادة العمليات المشتركة، سريعاً تصريحات ماكينزي ببقاء قوات قتالية أمريكية بعد نهاية العام الحالي 2021.

وقالت في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه :”نؤكد بأن القوات القتالية للتحالف الدولي ستغادر العراق بالكامل قبل نهاية هذا الشهر، وننفي ما صدر من بعض وسائل الاعلام بخصوص بقاء هذه القوات”.