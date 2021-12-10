ممثل حكومة كوردستان في الاتحاد الأوروبي: تدخّل المحكمة الاتحادية شكّك في العملية الانتخابية بمجملها

أكد ممثل حكومة إقليم كوردستان في الاتحاد الأوروبي دلاور آزكيي، أن تدخل المحكمة الاتحادية في نتائج الانتخابات شكّك في العملية الانتخابية العراقية بمجملها.

وشارك آزكيي في اجتماع للجنة العلاقات في البرلمان الأوروبي.

وألقى ممثل حكومة إقليم كوردستان في البرلمان العراقي د. دلاور خالد آزكيي كلمة في الاجتماع الذي حضره مسؤول الملف العراقي في البرلمان الأوروبي، وممثل مكتب السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، ومسؤول وفد الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية والسفير العراقي لدى الاتحاد العراقي.

ووصف آزكيي في كلمته، الانتخابات العراقية الأخيرة بأنها أكثر الانتخابات نزاهة في تاريخ العراق، إلا أنه أكد للحضور أن تدخل المحكمة الاتحادية نتيجة ضغوط سياسية أسفر عن تغيير نتائج الانتخابات لصالح بعض الأطراف، ما يشكّك بالعملية السياسية بمجملها.

وفي جانب آخر من كلمته، تطرق آزكيي إلى أوضاع المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، والتي باتت مسرحاً لتحركات وهجمات داعش مؤخراً ما أسفر عن استشهاد العديد من المواطنين والبيشمركة، وأرجع ذلك إلى عدم تواجد قوات البيشمركة في المنطقة والفراغ الأمني القائم فيها، مؤكداً أن الحل الرئيسي لهذه المشكلة هو تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي.

وفيما يتعلق بالحكومة العراقية المقبلة، أكد آزكيي أن المهم بالنسبة للكورد هو أن تحقق الشراكة الحقيقية في حكم العراق وأن تكون صاحبة قرار مستقل في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.