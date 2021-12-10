الديمقراطي الكردستاني: منصب رئيس الجمهورية ليس حكرا على حزب او شخص

اكدت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ميادة النجار ان “منصب رئاسة الجمهورية ليست حكرا لحزب او جهة معينة.

وقالت النجار في حديث صحفي ان “منصب رئاسة الجمهورية هو من حصة المكون الكردي وليس حكرا على حزب واحد دون غيره”.

وأشارت الى ان توزيع المناصب “رئاسة الوزراء منصب شيعي ورئاسة مجلس النواب للسنة ورئاسةالجمهورية للكرد، وانه على كل مكون سياسي ان يقرر اختيار رئيسه”، مؤكدة ان “المنصب ليس حكرا على حزب او جهة معينة”.

واكدت النجار، ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الأول من حيث المقاعد البرلمانية، ولايوجد عرف او نص سياسي بتقسيم رئاسة الإقليم ورئاسة الجمهورية بين الأحزاب”.