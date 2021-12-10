16 حالة وفاة و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 16 حالة وفاة و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، 10 كانون الأول، 2021، ان اعداد الإصابات الكلية وصلت في العراق منذ تفشي الوباء الى 2087247 إصابة، بعدما سجلت البلاد اليوم 545 إصابة جديدة.

وتوفي جراء الجائحة الجمعة 16 شخصا في العراق، ليصل اجمالي المتوفين بكورونا الى 23959 شخصا.

وسجلت وزارة الصحة تعافي 663 مصابا من كورونا، فيما بلغ اعداد من تلقوا اللقاح المضاد للفيروس 7924369 شخصا، بمعدل 19% من سكان الشعب العراقي.