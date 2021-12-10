العراق يستعد لمغادرة البند السابع وينهي ملف تعويضات الكويت بالكامل

القرطاس نيوز/ اعلن البنك المركزي العراقي، يوم امس، انهاء الاستقطاع المفروض من مجلس الأمن لتعويضات الكويت جراء دخول القوات العراقية، لتكون بداية خروج البلد من طائلة البند السابع.

اعلان البنك المركزي طال انتظاره، فرغم الانتصارات في ميادين الحرب على الارهاب والدبلوماسية السياسية، الا ان تعويضات الكويت كالشوكة في الحلق وبانتهاء هذا الملف سيضمن العراق الحصول على كامل ايراداته النفطية، حيث كانت تدفع للكويت ما نسبته 5% من الايرادات النفطية.

لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة UNCC ومقرها جنيف كانت قد قررت بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 629 و687 الصادرين في العام 1991 تعويض الكويت عن الأضرار التي ألحقت بها جراء دخول القوات العراقية لها ووضع العراق تحت طائلة البند السابع.

وينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ “إجراءات قسرية” في حال كان السلام مهدداً تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة.

وتعليقا على ذلك يقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح في حديث لموقعنا، ان”العراق سدد الى الكويت ما مجموعه 52,4 مليار دولار كتعويضات بموجب قرار مجلس الامن”.

ويضيف، ان”الامور ستكون ايجابية الى العراق مطلع العام المقبل وهناك اجراءات تتخذها لجنة التعويضات في جنيف لانهاء الملف واكمال الحسابات”، متوقعا ان”يتم الانتهاء من الاجراءات الأممية لغلق ملف التعويضات وخروج العراق من طائلة البند السابع خلال شهرين”.

ووقع العراق في العام 1996 مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بموجب اتفاقية (النفط مقابل الغذاء) والتي كانت تنص على دفع 30% من الايرادات النفطية العراقية الى الكويت كتعويضات جراء الحرب، الا ان قرار مجلس الامن الصادر في مايس من العام 2003 والمرقم 1483 خفض النسبة الى 5% ، كما اجبرت الظروف التي عاشها العراق من حرب ضد الارهاب وازمة مالية الى ايقاف دفع التعويضات للاعوام 2015 و2016 و2017.

وتلقت الكويت اخر دفعة من التعويضات خلال الايام الماضية وهو ما يعني انها استلمت جميع مبالغ التعويضات التي حددها مجلس الأمن.

وحصلت الكويت في عام 2000 على أكبر دفعة من التعويضات بلغت 14.7 مليار دولار، كتعويض لشركة نفط الكويت عن الأضرار التي ألحقت بنفط الكويت وإنتاجه وبالحقول النفطية.

وينتظر العراق اليوم، قرار من مجلس الامن بانهاء هذا الملف وخروج العراق من الفصل السابع الى الفصل السادس التي تعنى بـ”السلام”.