الاعلان عن تحالف سياسي سنّي يضم 34 نائباً

أعلن تحالف عزم “السنّي”، بزعامة خميس الخنجر، عن تشكيل تحالف سياسي “منسجم وقوي” يتألف من 34 نائباً.

وذكر عضو تحالف عزم سالم مطر العيساوي، في مؤتمر صحفي، في العاصمة بغداد، اليوم الخميس (9 كانون الاول 2021): “قررنا تشكيل تحالف سياسي منسجم وقوي من 34 نائباً، قابل للزيادة”.

وأضاف ان من اهداف التحالف الجديد “حق عودة النازحين الى منازلهم دون قيد او شرط وتعوضيهم، وايجاد حل جذري لملف المغيبين ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، فضلا عن اعادة بناء المناطق المحررة من قبل اموال الدولة وليس عبر منح المنظمات وغيرها”.

واشار العيساوي الى ان “خميس الخنجر هو المفوض الوحيد رسمياً بالتفاوض في قرارات التحالف”.

بدوره، قال الخنجر في المؤتمر الصحفي: “اشكر اخوتي لهذه الثقة التي منحوها لي وسنمضي بقوة بهذا التحالف السياسي الكبير نحو عقد الجلسة الاولى للبرلمان وتشكيل حكومة جديدة”.

فيما قال القيادي في التحالف احمد عبد الله الجبوري “ابو مازن”: “منحنا الثقة الكاملة لخميس الخنجر بالتفاوض”، مردفاً: “نحن في حزب الجماهير جزء من تحالف عزم”.

يشار الى أن مفوضية الانتخابات أعلنت يوم الثلاثاء (30 تشرين الثاني 2021) النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول الماضي.

وبموجب النتائج، فقد فازت الكتلة الصدرية بـ 73 مقعداً، وتحالف تقدم بـ 37، ودولة القانون بـ 33، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ 31 مقعداً، بينما حاز تحالف كوردستان على 17 مقعداً، وتحالف الفتح 17، والاحزاب الفائزة بمقعد واحد 16، وتحالف عزم 14 مقعداً، والجيل الجديد 9، وامتداد 9، واشراقة كانون 6، وتصميم 5، وبابليون 4، والعقد الوطني 4، وقوى الدولة الوطنية 4، وحركة حسم للاصلاح 3، وتحالف جماهيرنا هويتنا 3، وجبهة تركمان العراق الموحد 1، بينما كان عدد مقاعد الافراد الفائزين 43 مقعداً.

وجرت انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، في 10 تشرين الأول 2021، وسبّبت نتائجها خلافات بين القوى والكتل السياسية المشاركة في العملية.

وأظهرت النتائج صعود قوى جديدة في حين شهدت قوى أخرى خسارة كبيرة، ما أدّى إلى رفض القوى الخاسرة للنتائج الأولية متهمة المفوضية بالتلاعب والتزوير، مطالبة بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات من جديد.

يذكر ان 6681 محطة، شهدت تقديم الكتل السياسية عليها طعوناً، تم جلبها الى مراكز العد والفرز في بغداد، وكانت اجراءاتها مطابقة نسبة للعد الفرز اليدوي مقارنة بالالكتروني.