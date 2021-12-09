وثيقة .. تعليق جديد يقرع ناقوس الخطر بشأن حاوية القنابل المسروقة بالبصرة

علقت إدارة قضاء الزبير في محافظة البصرة جنوبي العراق، يوم الخميس، على موضوع فقدان حاوية قنابل عنقودية غير منفلقة، وما رافق الحدث من تكذيب من قبل السلطات الامنية.

وذكرت إدارة القضاء في بيان، أن “هناك بعض من يستهين بأرواح أهالي قضاء الزبير، ويكذب خبر فقدان حاوية تحتوي على قنابل عنقودية ويتهم السلطات المحلية بتهويل الخبر”.

وأضافت أن “أرواح أهالي الزبير أهم من أي شيء لدينا وواجبنا يحتم علينا أن ندق ناقوس الخطر ونعلن الإنذار مهما أثر ذلك على بعض الجهات أو المؤسسات”، مشيرة إلى أن “وجود مثل هكذا حاوية لدى ضعاف النفوس وانتقالها إلى مركز المدينة قد يسبب كارثة”.

وأرفقت إدارة قضاء الزبير، في بيانها، “كتاباً رسمياً من المنظمة النرويجية، تبين فقدان هذه الحاوية التي تحتوي على 64 قنبلة عنقودية يوم أمس 8/12/3021″، مردفة بالقول “ألا يستحق أن نعلن حالة الإنذار؟”.

وكانت شرطة محافظة البصرة قد نفت في وقت سابق من اليوم الخميس “سرقة ذخيرة شديدة الانفجار” في قضاء الزبير.

وكانت الإدارة المحلية لقضاء الزبير في البصرة، قد أعلنت يوم أمس، اختفاء حاوية قنابل عنقودية غير منفلقة بظروف غامضة، من مستودعات إحدى الشركات المختصة بإزالة الألغام.

وقال قائممقام الزبير، عباس ماهر لوكالة شفق نيوز، إن “الشركات التي تعمل على إزالة الألغام غير المنفلقة في المناطق الصحراوية بمحافظة البصرة وخاصة ضمن حدود قضاء الزبير، تقوم بجمع القنابل والمقذوفات غير المنفلقة في حاويات خاصة بعيدا عن مركز القضاء بمسافة تصل لـ60كم لغرض تفجيرها في وقت لاحق”.

وأضاف ماهر: “اليوم تلقينا بلاغا يفيد بسرقة حاوية من هذه الحاويات من قبل مجهولين وبظروف غامضة، تحوي 100 قنبلة عنقودية غير منفلقة”، مشيراً إلى أن “الإدارة المحلية مع الاجهزة الامنية دخلت حالة إنذار من المستوى العالي، بحثا عن الحاوية المسروقة، كما تم تحذير المواطنين والمناطق الصناعية من التعامل مع الحاويات المشبوهة، وابلاغ الاجهزة الامنية فورا عن اي معلومة يتم الحصول عليها”.