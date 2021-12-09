نيجيرفان بارزاني يهنئ المستشار الألماني الجديد: نأمل المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات

هنّأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، المستشار الألماني الجديد أولاف شولتزر بتوليه منصبه، آملاً المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وقال رئيس الإقليم عبر تويتر: «أهنئ بحرارة المستشار الاتحادي الجديد أولاف شولتزر وحكومته بمناسبة انتخابهم وأتمنى لهم كل التوفيق».

وأضاف «نشكر ألمانيا على دعمها لإقليم كوردستان، ونأمل المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات والدعم المتبادل».