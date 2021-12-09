نيجيرفان بارزاني يهنئ المستشار الألماني الجديد: نأمل المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات
هنّأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، المستشار الألماني الجديد أولاف شولتزر بتوليه منصبه، آملاً المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين.
وقال رئيس الإقليم عبر تويتر: «أهنئ بحرارة المستشار الاتحادي الجديد أولاف شولتزر وحكومته بمناسبة انتخابهم وأتمنى لهم كل التوفيق».
وأضاف «نشكر ألمانيا على دعمها لإقليم كوردستان، ونأمل المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات والدعم المتبادل».
Dem neuen Bundeskanzler @OlafScholz und seinem Kabinett gratuliere ich herzlich zur Wahl und wünsche ihnen viel Erfolg. Wir danken Deutschland für die Unterstützung für die Region Kurdistan, wünschen uns mehr Zusammenarbeit, noch stärkere Beziehungen & gegenseitige Unterstützung.
— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) December 8, 2021