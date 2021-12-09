ديسمبر 09, 2021

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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نيجيرفان بارزاني يهنئ المستشار الألماني الجديد: نأمل المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات AddThis Sharing Buttons Share to Facebook FacebookShare to TwitterTwitterShare to ViberViberShare to WhatsAppWhatsAppShare to طباعةطباعةShare to المزيد المزيد هنّأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، المستشار الألماني الجديد أولاف شولتزر بتوليه منصبه، آملاً المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين. وقال رئيس الإقليم عبر تويتر: «أهنئ بحرارة المستشار الاتحادي الجديد أولاف شولتزر وحكومته بمناسبة انتخابهم وأتمنى لهم كل التوفيق». وأضاف «نشكر ألمانيا على دعمها لإقليم كوردستان، ونأمل المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات والدعم المتبادل». https://twitter.com/IKRPresident/status/1468662684442931211?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1468662684442931211%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.basnews.com%2Far%2Fbabat%2F728214

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فى :أخبار عــامة
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نيجيرفان بارزاني يهنئ المستشار الألماني الجديد: نأمل المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات

هنّأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، المستشار الألماني الجديد أولاف شولتزر بتوليه منصبه، آملاً المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وقال رئيس الإقليم عبر تويتر: «أهنئ بحرارة المستشار الاتحادي الجديد أولاف شولتزر وحكومته بمناسبة انتخابهم وأتمنى لهم كل التوفيق».

وأضاف «نشكر ألمانيا على دعمها لإقليم كوردستان، ونأمل المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات والدعم المتبادل».

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