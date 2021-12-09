ارتفاع كبير في الدعاوى المسجلة بقضايا الفساد في إقليم كوردستان

أعلن رئيس هيئة النزاهة في إقليم كوردستان القاضي احمد انور يوم الخميس ارتفاع نسبة أعداد الدعاوى المسجلة في قضايا الفساد المالي والإداري لدى المحاكم في الإقليم خلال 2021 مقارنة بالسنوات السابقة.

وأبلغ أنور الصحفيين اليوم في اربيل بأنه تم تسجيل 445 دعوى تتعلق بقضايا الفساد هذا العام، مبينا أن هذا العدد يفوق السنوات الماضية بنسبة كبيرة والتي سجلنا خلالها 560 دعوى، والتي ما تزال بمرحلة التحقيق.

وأجمل أنور أعداد قضايا الفساد الجاري التحقيق بها بـ804 قضايا، منوهاً إلى أن 136 ملفا تحقيقاً في المديريات الثلاث بمحافظة اربيل والسليمانية ودهوك أُنجز التحقيق بها، وتم حسمها هذا العام.

وأضاف أنه وقد تم حسم 94 قضية هذا العام في المحاكم الثلاثة في اقليم كوردستان المتخصصة بالنظر بدعاوى قضايا الفساد، مبينا أن 123 ملفا ما تزال في مرحلة المحاكمة.

وأعتبر رئيس هيئة النزاهة هذا العام كان أفضل من ناحية حسم القضايا، معللا أن العام الماضي لم يكن طبيعيا بسبب تفشي فيروس كورونا.