مسرور بارزاني: المسرح وسيلة مهمة لإيصال آلام شعبنا للعالم

قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء، ان فن المسرح له دور كبير في إيصال آلام شعبنا الى العالم.

وجاء حديث مسرور بارزاني خلال افتتاح مهرجان الذكرى المئوية للمسرح في عاصمة اقليم كوردستان اربيل.

وقال مسرور بارزاني ان المسرح من أقدم الفنون على مر التاريخ وللمسرح دور مهم في توعية المجتمعات وتنويرها وتسليط الضوء على كافة الأمور الحياتية”.

وتابع “يمكن للفنانين أن يوصلوا تاريخ شعبنا وآلامه ومعاناته عبر المسرح الى المجتمع الدولي والعالم”.

واكد رئيس حكومة اقليم كوردستان ان الحكومة لن تتردد في تقديم الدعم للفنانين، مشيرا في الوقت نفسه الى ان كوردستان مرت بأزمة اقتصادية ولا اتزال آثارها واضحة.

وتشرف وزارة الثقافة والشباب في حكومة الاقليم على المهرجان، وبهذه المناسبة سيتم عرض مسرحية “صلاح الدين” من جديد من قبل فناني المسرح في أربيل على قاعة مسرح مديرية فنون المسرح.

ويبدأ المهرجان اليوم الأربعاء ويستمر لمدة ثلاثة ايام.