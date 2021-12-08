مصطفى الكاظمي ومسرور بارزاني يجتمعان بشأن العمليات المشتركة في اربيل

اجتمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع رئيس حكومة اقليم كورستان مسرور بارزاني بشأن العمليات المشتركة.

واستقبل مسرور بارزاني اليوم الأربعاء، 08 كانون الأول، 2021، رئيس وزراء العراق في أربيل مع وفد عسكري مرافق له.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة اقليم كوردستان رحب مسرور بارزاني بالكاظمي والوفد المرافق له، وبحث معه آخر التطورات السياسية في العراق عقب نجاح الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وأكد الطرفان على أهمية استقرار الاوضاع في العراق، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وحل المشاكل العالقة بشكل جذري بين حكومة إقليم كوردستان، والحكومة الفيدرالية ببغداد.

“مناقشة الهجمات الاخيرة التي شنها داعش، واهمية تكثيف الجهود والقدرات، وتقوية التنسيق، بين البيشمركة والجيش العراقي من اجل انهاء التهديد الذي يشكله داعش”، كانت محوراً آخر تخلله اجتماع الكاظمي ومسرور بارزاني، حسب البيان.

ويزور الكاظمي اليوم قضاء مخمور على رأس وفد أمني يضم وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، وعدداً من القيادات الأمنية، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وجاءت هذه الزيارة مع انطلاق عملية مشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، لتطهير ومسح مناطق، في محورين، الاول كرماسير، والمحور الثاني، في قره تبه، من عناصر داعش، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة.