جعفر شيخ مصطفى: العمليات العسكرية ستستمر لحين القضاء على الارهابيين بشكل نهائي

اكد شيخ جعفر شيخ مصطفى نائب رئيس اقليم كوردستان، ان العمليات العسكرية المشتركة ستستمر لحين القضاء على بقايا تنظيم داعش الارهابي بشكل نهائي.

وقال شيخ جعفر شيخ مصطفى خلال تصريح صحفي، ان العملية المشتركة التي تنفذ حالياً في منطقة كرمسير تهدف الى حماية المواطنين والقضاء على بقايا تنظيم داعش الارهابي بشكل نهائي.

واضاف: ان العملية العسكرية تهدف ايضا الى تمشيط تلك المناطق، وان العمليات ستستمر لحين تمشيط تلك المناطق بشكل كامل وتدمير اوكار ومضافات تنظيم داعش الارهابي.

واوضح: ان العملية العسكرية مستمرة واسفرت عن تمشيط اكثر من 100كم ولم تحصل اية مواجهات او اشتباكات بين القوات المشتركة وتنظيم داعش الارهابي.

واشار الى قوات مشتركة من البيشمركة من الوية المشاة والقوات 70 ومكافحة الارهاب في السليمانية وقوات الاسناد تشارك في العملية، بالاضافة الى قوات من قيادة العمليات المشتركة ومكافحة الارهاب التابعة لقيادة عمليات كركوك ومكافحة الارهاب التابعة لقيادة عمليات ديالى.

وشدد على وجود تنسيق مشترك جيد بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية، مشيرا الى ان المناطق المستهدفة خلال العملية مناطق وعرة وشاسعة وتحتاج الى قوات ضخمة لتمشيطها بشكل كامل.

واضاف: ان العملية تنفذ باسناد جوي من قبل طيران الجيش الذي يتابع المناطق الوعرة ويؤمن الغطاء الجوي للقوات المشاركة في تنفيذ العملية العسكرية.