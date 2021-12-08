بايدن: لن يكون هناك وجود لقواتنا القتالية بالعراق نهاية 2021

صرح الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه لن تكون هناك قوات أميركية تقوم بمهام قتالية في العراق بعد 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وقال بايدن، فى رسالة بعثها إلى الكونغرس الأميركي، إن “الولايات المتحدة تواصل العمل مع الشركاء في مجال مكافحة الإرهاب”، منوها إلى “نشر قوات عسكرية في الشرق الأوسط لدعم الحلفاء فى مكافحة الإرهاب”.

وأردف بالقول، إنه “تم نشر عدد قليل من الجنود الأميركيين في اليمن للقيام بعمليات ضد القاعدة وتنظيم داعش”.

واستطرد قائلا في رسالته “لدينا قوات في السعودية لحماية مصالحنا بالمنطقة من أي أعمال عدائية من طرف إيران”.

وتابع بالقول إن “أميركا تعمل بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية وشركائها الإقليميين لتقويض نفوذ الجماعات الإرهابية”.