البيشمركة تطالب أمريكا والحلفاء بمزيد من الدعم لقواتها

اكدت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، ان التهديدات الحالية لداعش تتطلب توسيع حجم ونوع المعونات التي تقدمها امريكا والحلفاء لقوات البيشمركة، مشددة على الجميع العمل كفريق واحد لمواجهة الارهاب والارهابيين.

وجاء في بيان لاعلام الوزارة، ان الوزارة وفريق مكتب التعاون الامني الامريكي في الاقليم مستمران في مناقشة واتخاذ اليات جديدة للقضاء النهائي على ارهابيي داعش في المناطق المختلفة في العراق والمناطق الكوردستانية المتنازع عليها، مبينا ان وزير البيشمركة صرح بهذا الصدد ان الهجمات الحالية لداعش تتطلب توسيع حجم ونوع المساعدات الامريكية والتحالف الدولي لقوات البيشمركة.

واضاف البيان ان الوزير شورش اسماعيل عقد اجتماع مع مسؤول فريق مكتب التعاون الامني الامريكي في الاقليم الكولونيل دوغلاس والوفد المرافق له بحضور وكيل الوزارة سربست لزكين ونواب رئيس الاركان للعمليات – الادارة والميرة اللواء قارمان كمال واللواء الركن هوشمند حيدر والمستشار الاعلى للوزارة العميد الركن هزار عمر.

واشار البيان الى ان الجانبين ناقشا خلال الاجتماع اخر الاعمال الارهابية لداعش في المناطق المختلفة، مبينا انهما تحاورا بالتفصيل حول الملاحظات بشأن التصدي والقضاء على بقايا الارهاب والارهابيين في المنطقة.

وافاد البيان بان الوزير شورش اسماعيل اكد بان من واجب الجميع العمل معا كفريق مشترك لمواجهة الارهاب والارهابيين، مبينا ان داعش قد غير خططه للحرب من العلنية الى المخفية لذلك فان المهمة اصبحت اكبر ويتوجب التعاون والتنسيق بين الجميع وبخطط وتكتيكات حربية جديدة.

واضاف اسماعيل ان التعاون والتنسيق بين امريكا والتحالف الدولي وفريق المستشارين يشكل اهمية لدى البيشمركة، مطالبا بانهاء الفراغ الامني بين قوات البيشمركة والجيش العراقي واعادة الامن والاستقرار والامان لجميع تلك المناطق بتعاون التحالف الدولي.